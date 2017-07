Se billedserie Det er kun få dage siden, at Anders Baagland (tv.) og Jesper Thomsen kunne give håndslag på salgsaftalen. Expert køber Euronics og flytter ind i sidstnævntes lokaler (billedet).Foto: Morten D. Christensen

Elektronik-krigen i Jyderup er slut

Holbæk - 04. juli 2017

Parterne i det, der har været kaldt »elektronik-krigen i Jyderup« er blevet enige om en aftale, der pr. 1. oktober i år betyder, at Euronics lukker og slukker, mens Expert fortsætter.

De seneste to år har budt på en usædvanlig situation i en by af Jyderups størrelse. Med få husnumres afstand har de to elektronikkæder nemlig kæmpet om kunderne i stationsbyen.

Men 1. oktober flytter Expert fra sin nuværende butik i Skarridsøgade 37 til Euronics' lokaler i nummer 43. Samtidig får Expert følgeskab af hvidevarekæden Punkt 1.

Det er Anders Baagland, ejer af Euronics Nordvestsjælland med hovedsæde i Jyderup, der sælger hele sit firma til Thomsens Radio & TV - Kalundborg ApS, som i forvejen blandt andet driver Expert-butikken i Jyderup.

Salget betyder desuden, at brødrene Jesper og Brian Thomsen, der ejer Kalundborg-firmaet, også overtager den eksisterende Euronics i Algade i Nykøbing.

Det sker allerede 1. september, og også her vil kunderne fremover møde Expert og Punkt 1.

Det kommende ejerskifte markerer afslutningen på Baagland-familiens rolle i Jyderups butiksliv. Det var Hans-Erik Baagland, der for 48 år siden etablerede tv- og radiobutik, og siden tog sønnen Anders Baagland over.

Nu har sidstnævnte så besluttet at sælge livsværket, men han afviser, at beslutningen om at sælge skyldes, at Euronics har tabt kampen om Jyderup til Expert.

- Det sker ikke af nød. Min far og jeg har altid været lokalpatrioter, og nu har der været butik her i så mange år, og vi ønsker, at det skal fortsætte sådan. Men jeg har i stigende grad fået lyst til at blive personligt udfordret på nogle andre områder inden for salg og ledelse. Og mine to døtre er ikke interesseret i at overtage virksomheden, så der skulle komme et tidspunkt, hvor der skulle ske noget, siger Anders Baagland.

Jesper Thomsen, der selv er anden generation af en Expert-familie, idet hans far, Kaj Knudsen, etablerede Thomsens Radio & TV i Kalundborg, er glad for handlen.

- Vi kunne nok godt have fortsat som to butikker, men vi har haft et ønske om at få Punkt 1 med ind i Jyderup, og det bliver der mulighed for nu. Vi har stor respekt for den måde, Baagland har drevet butik på, og vi vil drive den videre i samme ånd, siger Jesper Thomsen til Nordvestnyt.

Med overtagelsen vil selskabet fremover drive Expert-butikker i Jyderup, Holbæk, Kalundborg og Nykøbing med tilhørende Punkt 1 i Jyderup og Nykøbing.