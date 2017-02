Se billedserie Alle har hver sine styrker og svagheder. Derfor er det i OCR-løb vigtigt hele tiden at hjælpe hinanden, fortæller Oldboyz. Her får Brian Jimmi Bech en hjælpende hånd til Spartan-løbet. Foto: Lars E. Andreasen

Ekstremt forhindringsløb: Alle skal prøve det

Holbæk - 16. februar 2017 kl. 09:26 Af Cecilie Lunding Tolversen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kræver styrke, mod og vilje at dykke ned i iskoldt vand, kravle under pigtråde i tyk mudder og klatre over høje mure. Men mest af alt kræver det samarbejde. Det fortæller Team Oldboyz, der er med i Kanal 5's nye program Spartan, som har premiere torsdag aften.

I programmet skal forskellige hold kæmpe om at komme hurtigst igennem Danmarks største forhindringsbane. Elitegymnaster og europamestre er blandt deltagerne, mens Team Oldboyz bestående af fem mænd fra Holbæk og omegn skiller sig ud på en lidt anden måde - nemlig med deres alder på mellem 39 og 49 år. Men det holder dem ikke tilbage.

- Vi levede op til vores mål, og det var absolut at gå ind og lave noget ballede og have det sjovt, men uden at gøre os til grin, fortæller Jacob Kiholm fra Oldboyz.

Holdet håber, at de med deres deltagelse i Spartan kan vise, at alder ikke behøver at være en stopklods.

- Bare fordi man er blevet 40, behøver man ikke være sofarytter, siger Morten Hansen fra holdet.

Spartan er et meget udfordrende forhindringsløb også kaldet obstacle city run (OCR), men der findes massere af OCR-løb, hvor alle kan være med, fortæller Oldboyz.

- Vores mission er at være en inspiration for andre. OCR-løb og træning giver så meget livskvalitet og energi, så du netop får mere energi til at leve livet, fortæller Jacob Kiholm.

- Og så er der altid plads til lidt ballade, tilføjer holdkammeraterne, der mener, at alle bør prøve det mindst én gang i livet. Læs mere om Oldboyz og OCR-løb i Nordvestnyt torsdag.

Video: Se Oldboyz træne op til Spartan (klip fra Kanal 5)