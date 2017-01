I 2015 og 2016 skulle der have været tilført 10 millioner kroner til at øge bemandingen i Holbæk Kommunes daginstitutioner. Men der er kun kommet 900.000 kroner til de mindste. Foto: Peter Andersen

Ekstra penge til børn er sparet væk

Holbæk - 18. januar 2017 kl. 14:14 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom et flertal i Holbæk Byråd i 2014 besluttede at give sammenlagt 10 millioner kroner i 2015 og 2016 til at ansætte flere medarbejdere i Holbæk Kommunes daginstitutioner, så er det nok de færreste steder, de ekstra penge kan mærkes. For langt størstedelen af pengene er blevet spist op af besparelser, og derfor er det kun 900.000 kroner ud af de 10 millioner, der på nuværende tidspunkt er gået til at styrke småbørnsområdet. Det viser et notat fra Fagcenter Læring og trivsel.

Det var Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Konservative, som stod bag budgettet for 2015, hvor der blev afsat i alt 20 millioner kroner i perioden fra 2015 til 2017 til flere hænder i daginstitutionerne. Men siden har de samme partier ad flere omgange været med til at svinge sparekniven over småbørnsområdet og føre en del af pengene tilbage.

Både formanden og næstformanden i udvalget Læring og trivsel i Holbæk Kommune kalder det utilfredsstillende. Men de påpeger samtidigt, at det har været nødvendigt at spare, ligesom at de hæfter sig ved, at der kommer flere penge i år.

Hos pædagogernes fagforbund er man skuffet over, at pengene ikke som aftalt er blevet brugt til at forbedre normeringen.

