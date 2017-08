De mobilfrie skoler spirer op flere steder i landet og i Holbæk Kommune, men det er den forkerte strategi, mener ekspert. Foto: Peter Andersen

Ekspert om skolers mobilpolitik: - Det er den forkerte strategi

Holbæk - 24. august 2017 kl. 16:07 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De mobilfrie skoler har de seneste år spiret frem på hele det danske landkort, og det gør de også i Holbæk Kommune.

Dette skoleår har Holbæk By Skole afdeling Bjergmarken tilsluttet sig som en af mange mobilfrie skoler, og Stenhus Kostskole i Holbæk har strammet sin hidtidige mobilpolitik.

For skole rimer ikke på smartphone, men det burde det måske, mener Jeppe Bundsgaard, professor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse i Emdrup, som hører under Aarhus Universitet.

- Man skal forstå, at for dem er telefonen ikke bare et stykke elektronik. Den er en livline til hele deres sociale netværk. Derfor er det jo et alvorligt indgreb, forklarer han.

Derfor mener han, at det er den helt forkerte strategi, når skolerne vælger at tage mobilen ud af hænderne på eleverne. I stedet bør man gøre mobilen til et tema i undervisningen og lære eleverne om mobilvaner, påpeger han.

- Eleverne har brug for at vide, hvilken rolle teknologi spiller i deres liv. »Hvad kan jeg? Hvad kan jeg ikke?« er vigtige spørgsmål at få besvaret, forklarer han og hæfter sig ved, at eleverne har adgang til deres mobiltelefoner, når de ikke er på skolen.

Tidligere forskning har påvist, at mobiltelefonen hæmmer børn i både deres koncentration og aktivitet. I 2013-2015 lavede Institut ved Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet blandt andet en undersøgelse af, hvad børn i skolen oplevede som hæmmende for at være fysisk aktive i frikvartererne.

Forsker Charlotte Skau Pawlowski stod bag undersøgelsen, hvor hun fandt frem til, at mobiltelefonen var den største barriere for at komme ud at røre sig i frikvartererne.

- Flere af de adspurgte elever syntes, at mobilen var med til, at man isolerede sig i frikvartererne, fortæller hun i et interview til TV2

Derfor håber skoleleder fra Stenhus Kostskole Knud E. Schack Madsen på, at mobilforbuddet vil give eleverne fra Stenhus Kostskole mere ro til koncentration.

- Vi er jo en læringsinstitution og ikke underholdning, slår han fast.

Jeppe Bundsgaard erkender også udfordringen, men står fast på, at skolerne har et ansvar for, at eleverne lærer at træffe valg på egen hånd, så de sikrer sig en hensigtsmæssig færden på internettet - også når de ikke er på skolen.

- Det nytter ikke noget, at påtage sig den indstilling, at »mobiltelefoner er det onde« og forbyde dem. Det er ikke den vej, man skal gå, siger han.