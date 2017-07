Græs og ukrudt er skudt godt i vejret på grunden i Borgergade, hvor den forfaldne krobygning tidligere lå. Men det synes ikke at genere borgerne, der måske selv kan bruge grunden. Foto: Kaj Ove Jensen

Ejer: Tom kro-grund må gerne bruges

Holbæk - 27. juli 2017 kl. 19:38 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter flere år, hvor den gamle krobygning i Borgergade 23 i Kr. Eskilstrup fik lov at forfalde mere og mere, blev den endelig revet ned i december 2016.

Nu skyder græs og ukrudt godt i vejret på grunden, og der er ikke udsigt til, at der bliver bygget på grunden foreløbig.

Men det ser ikke ud til at være noget, der umiddelbart bekymrer borgerne i Kr. Eskilstrup. Måske kan de også bruge grunden til noget, da ejeren har givet borgerne lov til at »indtage« grunden, mens der ventes på det, der formentlig bliver et byggeri af boliger.

- Vi er bare lykkelige over, at de gamle bygninger på grunden kom væk. Det kunne ikke være værre. Så at der er højt græs på grunden, tror jeg ikke er noget, der rører os. Vi ånder bare lettet på over, at grunden er ryddet, forklarer Aase Rasmussen.

Aase Rasmussen har tænkt sig, at den måske kunne bruges til små haver, men efterlyser også andre andre ideer. Hun har i mange år været aktiv i Kr. Eskilstrup Borgerforening, som dog har ligget stillet i et års tid på grund af manglende tid til arbejdet.

Det ventes, at der i efteråret indkaldes til generalforsamling i borgerforeningen, og her vil Aase Rasmussen foreslå at få ideer til anvendelsen af den tomme grund på bordet.