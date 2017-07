Svinninge Sportscenter, som skal have nyt tag, er langt fra den eneste bygning i Holbæk Kommune, som trænger til en kærlig hånd. I alt er der et efterslæb på renoveringen af de kommunale anlæg på over en halv milliard kroner. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Efterslæb på en halv mia. kroner

Holbæk - 01. juli 2017 kl. 09:15 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk Kommune har et efterslæb på renovering af de kommunale anlæg på 575 millioner kroner. Heraf udgør over halvdelen af beløbet anlægsarbejder, der bør laves inden for en overskuelig årrække. Det fortæller Kristian Nabe-Nielsen, som er chef for Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune.

- Der er ingen tvivl om, at 575 millioner kroner er rigtig, rigtig mange penge. Men når det er sagt, så er det også en opgave, der kan løses, hvis byrådet beslutter, at man vil gøre noget ved det, siger Kristian Nabe-Nielsen, som oplyser, at det særligt er på skolerne og i de administrative bygninger, at der er et efterslæb.

Ifølge ham er der flere forklaringer på, hvorfor Holbæk ligesom mange andre kommuner har et efterslæb på de kommunale anlæg. Én er, at det typisk er dér, kommunerne har sparet, når de har manglet penge. For Holbæk Kommune gælder det dog også, at byrådet tidligere i år var nødt til at udskyde anlægsopgaver for i alt 110 millioner kroner, da kommunekassen er tæt på at være tom.

