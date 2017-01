Efter tre år bliver tomme plejeboliger til almene ældreboliger

Et ønske om at lade ældre blive boende i den gamle plejebolig til deres dages ende kunne ikke opfyldes. Planen var at gå i gang med ombygning til 32 to-rums boliger straks efter udflytningen.

Spdangik det ikke. En ansøgning til Landsbyggefonden i 2014 blev sendt så sent, at puljen for de næste par år var brugt op. Siden har Holbæk Kommune betalt over tre millioner kroner om året i leje for tomme boliger til Holbæk Boligselskab/Domea. Det skulle stoppe i løbet af 2017, når det endelige tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden er i hus.