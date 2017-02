Send til din ven. X Artiklen: EUC vil bygge ny erhvervsskole med 10. klassecenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

EUC vil bygge ny erhvervsskole med 10. klassecenter

Holbæk - 21. februar 2017 kl. 13:24 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt 10. klasse-center i nybyggede lokaler hos EUC Nordvestsjælland i Holbæk - god idé eller ej?

Det spørgsmål skal politikerne i udvalget Uddannelse og job i Holbæk Kommune tage stilling til på udvalgets møde onsdag.

Baggrunden er, at EUC, som står for en lang række erhvervsuddannelser, har behov for bedre rammer.

Skolen, som har afdelinger i Holbæk, Odsherred og Kalundborg, har flere gange meldt ud, at man planlægger at bygge ud eller at bygge en helt ny tidssvarende skole til erstatning for de nuværende bygninger på Absalonsvej i Holbæk.

Kommunens interesse i sagen handler om at få flere unge i uddannelse og ikke mindst at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse - mange prognoser peger på, at der kan blive en udtalt mangel på håndværkere i de kommende år.

10. klasse-centret har allerede et tæt samarbejde med EUC Nordvestsjælland. Men ved at flytte 10. klasse-centret ind hos EUC vil man kunne gøre overgangen fra folkeskole til erhvervsuddannelse endnu lettere.

Hvis politikerne siger ja, vil kommunen blive inddraget i EUC's byggeplanlægning, og når byggeriet er færdigt, er det tanken, at kommunen lejer lokalerne af EUC. Det er stadig kommunen, som skal stå for driften af 10. klasse-centret.

På udvalgsmødet i morgen skal politikerne ikke sige endeligt ja eller nej til projektet. I denne omgang skal de kun tage stilling til, om projektet er værd at arbejde videre med.

