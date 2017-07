Inden for byggebranchen viser undersøgelser, at der er kan komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft de kommende år. Det vil direktøren for EUC Nordvestsjælland, Steffen Lund, gerne være med til at afhjælpe med en målrettet indsats på AMU-området.

EUC stopper nedgang i AMU-timer

- Det har været et af mine store indsatsområder. I efteråret udarbejdede vi en handlingsplan for at få mere gang i AMU-aktiviteterne, og vi har levet op til målsætningen, fortæller Steffen Lund, der tiltrådte som direktør på EUC Nordvesjælland i august 2016. Uddannelsesinstitutionen har hovedsæde i Holbæk, men dækker også Odsherred og Kalundborg Kommuner.

I forbindelse med udarbejdelsen af handlingsplanen i efteråret blev der taget fat på at se meget præcist på, hvad behov i markedet er. Desuden blev der ansat to nye konsulenter, der sidder i afdelingen i Audebo og har som deres primære opgave at hjælpe de små og mellemstore virksomheder på AMU-området.

De to konsulenter på området er opsøgende over for virksomhederne, hvor de samtidig gør en indsats for at forsøge at skaffe praktikpladser til EUC-eleverne. Og uddannelseschefen tager systematisk kontakt til de faglige organisationer for at understøtte indsatsen.