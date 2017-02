Det var på parkeringspladsen ved Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken, at der blev uddelt dummebøder.Foto: Per Jensen Foto: Foto: Per Jensen

Dummebøder udløste fængsel

Holbæk - 23. februar 2017 kl. 11:43 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi finder forklaringerne fra de forurettede troværdige. Derfor bliver I alle fundet skyldige.

Sådan lød det torsdag fra dommer Kinna Eidem i Retten i Holbæk i en sag om dummebøder og trusler.

To 23-årige mænd blev idømt henholdsvis otte og 10 måneders fængsel, mens en 20-årig mand fik et års fængsel og en betinget udvisning.

De blev alle tre dømt for i september og oktober sidste år at have mødtes med tre yngre mænd på parkeringspladsen ved Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken og givet dem hver en dummebøde på 30.000 kroner.

I samme forbindelse blev de yngre mænd truet med at blive slået ihjel sammen med deres familier, hvis ikke bøderne blev betalt.

Den 20-årige og en af de 23-årige blev desuden dømt for at have opsøgt en af de yngre mænd i dennes hjem i Nykøbing og truet med at klippe hans fingre af, hvis han ikke solgte stoffer for dem.

Og endelig blev den anden 23-årige dømt for sammen med den 20-årige at have aftalt et møde med en af de andre yngre mænd om betaling af noget af dummebøden.

Men da de dukkede op på parkeringspladsen ved Bysøstræde i Holbæk, var det i stedet politiet, der tog imod og anholdt dem.

Den 20-årige og den ene af de 23-årige mænd har siddet varetægtsfængslet siden begyndelsen af december sidste år, og anklageren mente da også, at det skulle de fortsætte med, indtil de kan begynde at afsone deres straf.

Samtidig ønskede han, at den anden 23-årige, der hidtil har været på fri fod, også blev anholdt.

Men dommeren mente ikke, at der var grundlag for nogle af delene og løslod de to anholdte.

Det gav jubelscener blandt familierne og vennerne til de tre tiltalte.