Adgangen til stubmøllen er blevet spærret af, da der er fare for, at den styrter sammen. Frivillige fra politihjemmeværnet står vagt indtil mandag.Foto: Palle Mogensen

Drenge fængslet for møllebrand

Holbæk - 21. maj 2017 kl. 13:18 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 16-årig dreng fra Jyderup og en 17-årig dreng fra Holbæk er blevet varetægtsfængslet frem til den 13. juni sigtet for at have sat ild til den fredede Søndersted Stubmølle i Strandparken i Holbæk lørdag aften.

De to drenge blev søndag fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Holbæk, hvor dommeren besluttede at varetægtsfængsle dem.

Begge drenge virkede noget berørte over situationen, da grundlovsforhøret gik i gang, men hvad de selv forklarede, og hvad politiet har af beviser mod dem, kan ikke oplyses her, da grundlovsforhøret blev afviklet for lukkede døre.

Årsagen til dørlukningen var blandt andet, at politiet mener, at der kan være medskyldige på fri fod.

