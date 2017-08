Tirsdag eftermiddag stak en femårig dreng med autisme ubemærket af fra legepladsen på Holbæk By Skoles SFO på Bjergmarken. Arkivfoto: Karen-Emilie Larsen Foto: Karen-Emilie Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Dreng med autisme forsvandt fra SFO Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dreng med autisme forsvandt fra SFO

Holbæk - 09. august 2017 kl. 19:09 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Camilla Schou Nielsen oplevede sit livs mareridt, da hun blev ringet op tirsdag eftermiddag og fik meddelelsen om, at hendes femårige søn var forsvundet fra Holbæk By Skoles afdeling på Bjergmarken.

- Jeg nåede at gennemleve diverse ting. Jeg fik det fysisk dårligt, fik ondt i maven og kastede op, imens jeg gennemsøgte det kæmpe store område omkring skolen, fortæller Camilla Schou Nielsen om tidsrummet efter, hun fik opkaldet fra SFO'en på Bjergmarken, hvor personalet pludselig havde mistet drengen ud af syne.

Micas Schou Nielsen, som den femårige hedder, havde første skoledag i Bjergmarkens specialindskoling, hvor han er blevet visiteret af kommunen, da han har infantil autisme og er lettere mentalt retarderet.

Det var omkring en time efter, at Micas Schou Nielsen forsvandt, at han blev fundet inde i Holbæks centrum, der ligger godt tre kilometer væk fra Holbæk By Skoles afdeling på Bjergmarken. Han var nået frem til det lettere trafikerede kryds mellem Ahlgade, Labæk og Smedelundsgade, da en forbipasserende studsede over, at han gik over for rødt gentagne gange uden ledsager og standsede ham.

Da Micas Schou Nielsen forlod lejepladsen på Bjergmarken omkring klokken 13.40 sad de fire pædagoger, der normalt har ansvar for SFO'ens specialindskolingsbørn i møde. Per Gjerrild, der er skoleleder på Holbæk By Skole, kan ikke oplyse, hvor mange pædagoger der havde opsyn med specialindskolingsbørnene under mødet, men den pædagog, der var omkring Micas Schou Nielsen kort tid før, han forsvandt, arbejder også i Holbæk By Skoles specialiserede tilbud. Per Gjerrild beklager situationen.

- Det her må ikke ske - vi gør alt, hvad der er i vores magt, for at mindske risikoen for at det sker igen, udtaler han om episoden.

Mere i Nordvestnyt torsdag ...