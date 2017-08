En 17-årig dreng fra Odsherred tilstod mandag ved Retten i Holbæk, at han filmede og delte en video af blandt andet en 17-årig pige. Foto: Mie Neel

Dreng dømt: Sexvideo med pige endte i Offensimentum

Holbæk - 22. august 2017 kl. 12:58 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En tilsyneladende glad og intim aften ved en 17-års fødselsdagsfest i Jyderup for et år siden har vendt op og ned på en i dag 18-årig piges liv.

Hun blev mod sin vilje videofilmet, mens hun havde et seksuelt forhold til en jævnaldrende dreng, og klippet er siden blevet delt via Facebook-gruppen »Offensimentum«, der er kendt for at bringe ydmygende og krænkende billeder af intetanende mennesker.

Sagen, der mandag ved Retten i Holbæk kostede en 17-årig dreng fra Odsherred 40 dages betinget fængsel med vilkår om 60 timers samfundstjeneste, har taget så hårdt på pigen, at hun har været nødt til at gå et skoleår om på sin ungdomsuddannelse i Holbæk.

Det oplyste hendes bistandsadvokat, Linda Lange Kastholm, under retsmødet mandag.

Det var om aftenen den 12. august 2016, at pigen til en privat fest i Jyderup - som så mange andre 17-årige - var sammen med en jævnaldrende dreng.

Uheldigvis for de to unge valgte en 17-årig dreng fra Odsherred, der ikke kendte nogen af dem i forvejen, at videofilme deres intime, seksuelle samvær på et værelse, hvor en del andre personer også var til stede.

Drengen viste videoen til flere ved festen, og efterfølgende redigerede han derhjemme videoen og lagde blandt andet musik samt billeder af den pågældende pige og hendes navn ind i den redigerede udgave. Der blev ikke lavet tilføjelser med den anden dreng i videoen.

Den redigerede film delte han herefter i en gruppe i chat-tjenesten Facebook Messenger med cirka 20 medlemmer, der var hans egne klassekammerater på en ungdomsuddannelse i Holbæk.

Senere dukkede filmen ifølge specialanklager i Midt- og Vestsjællands Politi, Anja Lund Liin, op i den lukkede Facebook-gruppe »Offensimentum«.

Det var dog tilsyneladende ikke den 17-årige selv, der sørgede for, at den krænkende video af de to andre 17-årige endte i gruppen.

Selv om Offensimentum er en såkaldt lukket gruppe på Facebook, som man kun kan blive medlem af med en invitation fra et eksisterende medlem, så har gruppen ifølge DR over 100.000 medlemmer, primært fra Danmark.

I gruppen kan medlemmer dele billeder og videoer af personer i stærkt ydmygende situationer. Og vel at mærke uden at have fået samtykke fra de pågældende, der ofte er helt tilfældige mennesker.

Mandag blev den 17-årige dreng fra Odsherred ved Retten i Holbæk idømt 40 dages fængsel, som han ikke skal afsone, hvis han udfører 60 timers samfundstjeneste. Han erkendte sig skyldig i blufærdighedskrænkelse og i at have delt videoen, men han havde svært ved at give en forklaring på, hvorfor han filmede pigen og drengen - og ikke mindst hvorfor han efterfølgende derhjemme redigerede videoen og delte den med andre.

- Det var fis og ballade. Det var ikke for at være ond mod dem, sagde han.

- Jeg tænkte mig ikke om. Jeg kan godt se nu, at det var utroligt dumt gjort, lød det fra drengen, der modtog dommen.

Han skal betale pigen torterstatning på 20.000 kroner.

Pigens bistandsadvokat havde ellers bedt om det dobbelte.

- Videoen er utvivlsomt fortsat tilgængelig på nettet, og det vil den være resten af hendes liv, sagde Linda Lange Kastholm.

Læs mere i dagbladet Nordvestnyt tirsdag den 22. august.