Doping skal på skoleskemaet

Spørgsmål som disse skal et helt nyt skolemateriale være med til at italesætte og give svar på blandt elever fra 8.-10. klasse.

Holbæk Kommune blev i 2014 en del af et treårigt projekt styret af Kulturministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Her fik de sammen med Hjørring, Odense og Aalborg Kommune i alt 6,08 millioner kroner fra satspuljerne til lokale forebyggende antidopingtiltag for de 13-25-årige.

- I Holbæk Kommune har vi haft to folkeskolelærere på for at sikre os, at det her materiale rent faktisk også kunne bruges i undervisningen, forklarer Katrine Linneboe, som er projektleder for Anti Doping Holbæk.