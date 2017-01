Tre mænd er dømt for at have fungeret som gartnere i skunklaboratorier i Ugerløse og Karlslunde.

Domme i skunksag fra Ugerløse

Holbæk - 04. januar 2017 kl. 12:20 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Retten i Roskilde langede tirsdag fængselsstraffe ud til tre vietnamesiske mænd på 40, 44 og 51 år, og samtidig er de alle tre dømt til udvisning af Danmark i mellem seks og 12 år.

Dommene er de tre første i en sag, der blandt andet involverer et skunklaboratorium på Hovedgaden i Ugerløse.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag.

De to yngste blev dømt for i perioden fra april til september 2016 på adressen i Ugerløse at have været i besiddelse af 18 kilo marihuana ved at have dyrket 1700 cannabisplanter og -stiklinger.

Det kunne ifølge politiets specialenhed, Særlig Efterforskning Øst (tidligere kendt som Task Force Øst), have givet en anslået udbytte på 48 kilo marihuana.

Så langt kom »gartnerne« dog ikke, da politiet ved en koordineret aktion flere steder på Sjælland den 13. september slog til mod skunklaboratorier og personer, som mistænkes for at være bagmænd i sagen.

Politiet slog foruden adressen i Ugerløse også til blandt andet på en adresse i Karlslunde, hvor der også blev dyrket cannabis, men i et mindre omfang end i Ugerløse. Den 51-årige mand, der også fik dom i går, var tiltalt for denne del af sagen.

To af mændene fik ved Retten i Roskilde hver halvandet års fængsel, mens den tredje fik ni måneder.

De har alle, ifølge forsvarsadvokat Susanne Ravn, der repræsenterer to af de dømte, nægtet sig skyldige.

To af dem ankede på stedet dommen til landsretten med påstand om frifindelse.

Efter politiaktionen i september fik politiet varetægtsfængslet i alt seks personer, og senere i januar tager Retten i Roskilde fat på sagerne mod tre andre tiltalte, som politiet anser for at være bagmænd.

- Det er lagt til grund, at de tre domfældte alene havde funktion af gartnere i de to skunklaboratorier. Det er anklagemyndighedens opfattelse, at de tre sidste personer har fungeret som bagmænd, og det er det, vi vil forsøge at bevise i den sidste sag, siger anklager Randi Tvile fra Særlig Efterforskning Øst i en pressemeddelelse.

Den del af sagen er berammet til at køre over to dage, henholdsvis mandag den 16. januar og fredag den 20. januar, skriver dagbladet Nordvestnyt.