Dom for vanvidskørsel står ved magt

Holbæk - 08. august 2017 kl. 09:36 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et år og ni måneders fængsel.

Det bliver straffen til en 20-årig mand fra Holbæk for hans rolle som fører af en flugtbil i en 40 kilometer lang og hasarderet biljagt i begyndelsen af oktober sidste år.

Det står klart efter, at den 20-årige har valgt at modtage den dom, Retten i Holbæk idømte ham i slutningen af juni. Samtidig har anklagemyndigheden besluttet, at man ikke ønsker sagen prøvet ved landsretten, og dermed står byretsdommen på et år og ni måneders fængsel ved magt.

Også for sagens to andre dømte er sagen nu endeligt afgjort. En 21-årig kalundborgenser har efter betænkningstid accepteret sin dom på otte måneders fængsel, ligesom en 24-årig holbækker umiddelbart efter domsafsigelsen 29. juni besluttede at modtage dommen på seks måneders fængsel.

Heller ikke de to mænds dom er blevet anket af anklagemyndigheden.

Sagen handlede om de tre unge mænds forsøg på den 5. oktober sidste år i myldretidstrafikken sidst på eftermiddagen at slippe væk fra en politipatrulje, der på Holbækmotorvejen ved Kornerup Å i retning mod Holbæk forsøgte at standse dem i en stjålen Renault Twingo.

Men med kokain i blodet satte den dengang 19-årige fører af bilen i stedet farten markant op og forsøgte over en strækning på 40 kilometer ad Holbækmotorve- jen, Kalundborgmotorvejen, Skovvejen og Holbækvej ved Jyderup at slippe væk fra politiet. Først i rundkørslen på Skovvejen ved Bjergsted lykkedes det de forfølgende politibiler at påkøre og standse flugtbilen.

De tre mænd blev fundet skyldige i at have kastet blandt andet flasker, tøj, dele af bilens interiør samt værktøj ud af flugtbilen og i retning mod politiet.

En politiassistent fik glasstøv i det ene øje, da politibilens forrude blev ramt af dele fra et topnøglesæt og splintrede. Derfor blev de alle tre dømt for at have udøvet og forsøgt at udøve særlig farlig vold mod i alt fire politifolk i to patruljevogne.

De blev ligeledes fundet skyldige i at have forvoldt fare for en række andre bilister på strækningen.

