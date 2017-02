Tre mænd er idømt tilsammen otte års fængsel for fremstilling og forsøg på fremstilling af marihuana.

Dømt igen: 53-årig bag nyt skunk-laboratorium i Ugerløse

Holbæk - 09. februar 2017 kl. 12:01 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre mænd blev onsdag ved Retten i Roskilde idømt fængselsstraffe på mellem to og tre år for blandt andet at have stået i spidsen for fremstilling af marihuana eller forsøg på det i såkaldte skunk-laboratorier i Ugerløse, Karlslunde og Viby Sj.

Det oplyser anklager Karina Winther, Københavns Politi, til dagbladet Nordvestnyt.

Det tungeste forhold handlede om et skunk-laboratorium på Hovedgaden i Ugerløse, hvor de tre mænd blev dømt for i fællesskab at stå bag fremstilling af 18 kilo marihuana.

Ved ransagningen i september 2016 fandt politiet også et antal cannabisplanter, der ville kunne give et høstudbytte på mindst 48 kilo marihuana.

53-årige Per Haagensen, der ejer ejendommen i Ugerløse, blev idømt tre års fængsel. Dermed er han nu for anden gang siden november 2014 blevet idømt tre års fængsel for at have et skunk-laboratorium i sin ejendom.

38-årige Than Nhan Vo fik ligeledes tre års fængsel, mens en 59-årig mand, der er omfattet af navneforbud, fik to års fængsel.

Han og Per Haagensen ankede straks dommene til Østre Landsret, mens Than Nhan Vo udbad sig betænkningstid.

Vo blev desuden dømt for på en adresse i Fugleparken i Karlslunde at have dyrket og besiddet 638 cannabisplanter og -stiklinger, som ifølge politiet kunne have givet et udbytte på mindst 18 kilo marihuana.

Han blev dog frifundet for at have medvirket til at forberede etableringen af et skunk-laboratorium på Søndergade i Viby Sj.

Den 59-årige mand blev fundet skyldig i dette forhold.

Dagbladet Nordvestnyt skriver, at dommen på tre års fængsel til Per Haagensen blot kommer lidt over to år efter, at han ved Retten i Holbæk i november 2014 tilstod at have haft et skunk-laboratorium i sin ejendom i Ugerløse.

Dengang fik han også en dom på tre års fængsel.

Under den seneste retssag har han dog nægtet sig skyldig.

Ifølge anklager Karina Winther har Haagensen forklaret, at han blot lejede lokalerne ud, men ikke havde kendskab til, at der foregik fremstilling af ulovlige stoffer.

Domsmandsretten i Roskilde dømte dog i overensstemmelse med anklageskriftet.

Det er anklageren tilfreds med.

- Det var en yderst profes- sionel produktion, der var sat op i Ugerløse. Dommen viser, at retten ser med strenge øjne på den her form for fremstilling af ulovlige stoffer, siger Karina Winther til Nordvestnyt.

Sagen har været efterforsket af politiets specialenhed Task Force Øst, der for nylig skiftede navn til Særlig Efterforskning Øst.

Det var en koordineret politiaktion i september 2016, der satte en stopper for denne ring af skunk-laboratorier.

I begyndelsen af januar i år blev tre andre mænd idømt fængsel og udvisning, som såkaldte »gartnere« i laboratorierne.

Politiet betegner de senest dømte som bagmænd i sagen.

