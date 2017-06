Retten i Holbæk. Her blev en 48-årig mand i går fundet skyldig i at have påsat to brande på en landejendom i Svinninge. Foto: Mie Neel

Dømt for at starte to brande på gård

Holbæk - 01. juni 2017 kl. 10:37 Af Jørgen Juul Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To gange med omkring fire timers mellemrum var der brand på en landejendom i Svinninge midt i marts i år. I går blev en 48-årig mand fra Holbæk-egnen dømt for at have påsat de to brande. Dommen faldt ved Retten i Holbæk. Den 48-årige fik seks måneders ubetinget og ni måneders betinget fængsel.

Den 48-årige blev også fundet skyldig i at have været i besiddelse af 300 gram hash, i at have haft en kniv med på et værtshus og i at have slået sin mor to gange med flad hånd.

Manden erkendte sagen med kniven og at have været i besiddelse af hash, men han nægtede sig skyldig i ildspåsættelse og i at have slået sin mor.

I retten forklarede han, at den første brand opstod i en aske-suger. Da brand nummer to begyndte, lå han og sov i en campingvogn ved siden af landejendommen, sagde han.

Den forklaring fandt Retten i Holbæk ikke troværdig.