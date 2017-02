08NVN Trafikuheld-offer.For 2. gang på mindre end et år er der sket en alvorlig trafikulykke i et fodgængerfelt, der krydserVandtårnsvej i Holbæk. Jeg har snakket med den Tine, der blev ramt for 1 år siden på vej til sinsøns vuggestue. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Dømt for at kvæste fodgænger

Holbæk - 21. februar 2017 kl. 15:02 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dommen lød på 20 dagbøder a 200 kroner og en betinget frakendelse af førerretten i tre år, da en 43-årig kvinde mandag ved Retten i Holbæk blev fundet skyldig i at have forårsaget en færdselsulykke.

Den 43-årige kvinde ramte den 4. februar 2016 en yngre kvinde i fodgængerfeltet på Vandtårnsvej i Holbæk. Den 43-årige kvinde erkendte sig skyldig i at have påkørt kvinden, der kom gående med sin knap et år gamle søn i klapvogn. Sønnen slap med en lille bule i panden, mens kvinden pådrog sig svære kvæstelser.

Tiltalen lød på overtrædelse af færdselsloven ved ikke at have udvist tilstrækkelig agtpågivenhed i trafikken samt på overtrædelse af straffeloven ved at have tilføjet offeret betydelig skade.

Den 43-årige kvinde fra Holbæk vurderede, at farten kun var 25-30 kilometer i timen lige før og ved fodgængerfeltet.

Hun forklarede via tolk, at det var halvmørkt, og at hun ikke havde set nogen i fodgængerfeltet, da hun nærmede sig. Den yngre kvinde, der blev påkørt, var Tine Lildballe, som i forrige uge, lørdag den 11. februar, stod frem i Nordvestnyt.

Baggrunden var, at der 27. januar i år skete et tilsvarende uheld i samme fodgængerfelt. Her blev en 30-årig kvinde svært kvæstet, mens hendes fire-årige søn slap med mindre skrammer.

Tine Lildballe slog i artiklen til lyd for, at der bør ske nogle ændringer for at undgå flere ulykker.

Som vidne i retten mandag forklarede Tine Lildballe, at havde set bilen, der nærmede sig, men hun vurderede, at hun kunne nå over vejen, eller at bilen kunne nå at stoppe.

Hun pådrog sig blandt andet svære brud på bækkenet, både foran og bagved, samt brud på underarm og fik beskadiget et knæ. Hun blev raskmeldt den 16. januar i år, men har stadig kroniske smerter, og der blev taget forbehold for krav om yderligere erstatning samt erhvervsevnetab med mere.

Et vidne, der holdt i kø i den modsatte retning, mente, at bilen havde kørt med 50-60 kilometer i timen på stedet, hvor grænsen er 50 kilometer i timen.