Død ung kvinde fundet af to skolepiger

Holbæk - 31. maj 2017 kl. 10:50

To piger, der var på vej hjem fra klubben på Kildedamsskolens afdeling i Tølløse fandt i går en yngre, død kvinde på et grønt område ved skolen. Der var tale om et selvmord.

Pigerne gjorde fundet midt på eftermiddagen. De fik hurtigt tilkaldt en voksen fra klubben, og derefter blev Falck og Midt- og Vestsjællands Politi alarmeret.

Den yngre kvinde var ukendt for skolens personale.

- Vi iværksatte skolens kriseberedskab, og to psykologer fra Holbæk Kommune var meget hurtigt på stedet. Psykologerne talte med pigerne, deres forældre og medarbejderne omkring hændelsen, fortæller Per Gjerrild, der er skoleleder på Kildedamsskolen, og som selv var på skolen, da hændelsen indtraf i går.

Han ønsker ikke at oplyse noget om pigernes alder, da de selv skal have lov at fortælle deres omgivelser om oplevelsen, når de måtte have lyst.

Per Gjerrild roser i øvrigt både eleverne og medarbejderne for at have optrådt dygtigt efter fundet af den døde kvinde.

- Skolens hverdag går videre. Men vi holder øje med, om der er nogle, der har brug for at blive taget hånd om, siger Per Gjerrild.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi siger kommunikationsansvarlig Carsten Andersen, at politiet ikke har nogen kommentarer til sagen, da der er tale om en ulykkelig hændelse.

Der var med andre ord tale om selvmord, som politiet ikke udtaler sig om, med mindre der er helt særlige omstændigheder, der tilsiger det.