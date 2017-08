Dobbelt-koncert på Habibi

Med fødderne plantet i lige dele af den midtjyske muld og den københavnske stenbro kombinerer Elinor Gjellerod folkemusik og moderne singer-songwriting. Da hun for to år siden spillede en sang for en vagabond på Christiania, foreslog han hende at blive gademusikant. Siden da har hun spillet i hundredvis af timer på gader og stræder, hvilket tydeligt kan mærkes i den sikre performance, hun trofast leverer. Med iørefaldende melodier og originale tekster formår hun at nå ud over scenekanten.