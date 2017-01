Djämes Braun satte gang i festen

400 gæster var mødt frem, og de fik den perfekte opvarmning til en tur i byen. For Djämes Braun, som er kendt for numre som »Fugle« og »Farlig tiger«, forstår at levere en fest. Og der gik heller ikke lang tid, før hele Elværket havde kastet alle hæmninger over bord, og stort set alle havde fået løse fusser af de glade toner fra dancehall-duoen fra Lolland.

Et af aftenens højdepunkter var, da Kenno og Pilfinger, som to herrer bag Djämes Braun kalder sig, hev 10-årige Jens op på scenen. Her fik han lov at synge med på hittet »Kvinder og kanoner«. Med til historien hørte, at duoen også for tre år siden under en koncert i Holbæk havde hevet Jens op på scenen. Og de to musikere kunne altså kende drengen, som med sin flotte præstation fik Elværket til at koge.