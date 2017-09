Se billedserie Det er disse tre flugtvejsdøre uden niveaufri adgang, det handler om. Et flertalt i klima- og miljøudvalget har besluttet at tilbagekalde den dispensation, som kommunens administration gav i juni. Foto: Jens Wollesen

Dispensation til vuggestue kaldes tilbage

Holbæk - 03. september 2017 kl. 09:51 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den dispensation, som administrationen i Holbæk Kommune i juni gav til det nye vuggestueafsnit i den eksisterende børnehave på Andreasskolen i Holbæk, er trukket tilbage.

Et flertal på tre mod to i kommunens klima- og miljøudvalg står bag ændringen, skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag. Den private skole havde fået dispensation til at undlade niveaufri adgang ved tre nye yderdøre. De fungerer udelukkende som flugtveje i tilfælde af brand. Kravet i bygningsreglementet er, at der skal være niveaufri adgang, med en margin på 2,5 centimeter.

Ved de tre omhandlede yderdøre er niveauforskellene fire, syv og 10 centimeter. Der blev ved administrationens afgørelse lagt vægt på, at der er niveaufri adgang til opholdsarealerne, og at niveauforskellene ved flugtvejsdørene ikke forhindrer evakuering af handicappede eller andre gangbesværede.

På initiativ fra Enhedslisten blev sagen taget op i byrådet i juni. Her blev det afgjort, at klima- og miljøudvalget skulle træffe beslutning i sagen.

Efter en besigtigelse i Blomsterhaven 7 stemte de to socialdemokratiske medlemmer Ole Hansen og Ole Brockdorff samt udvalgsformand John Harpøth (DF) for at tilbagekalde dispensationen. De to medlemmer fra Liberal Alliance, Christian Ahlefeldt-Laurvig og Søren Stavnskær, ville fastholde dispensationen.

- Hvis man skal ud, vil det ikke være nemt for kørestolsbrugere at komme ud uden at stå på snuden. Det er også et signal til administrationen om, at dét her gider byrådet ikke finde sig i en gang til. Man skal overholde bygningsreglementet, siger John Harpøth.

Ole Brockdorff kan slet ikke forstå, hvorfor der er søgt dispensation.

- Det er så hurtigt at lave, det er bare fliserne skal hæves en lille smule. Det er nærmest, så man tager sig til hovedet. Tilgængeligheden skal være i orden i tilfælde af, at der opstår noget, påpeger Ole Brockdorff.

Christian Ahlefeldt-Laur­vig siger, at det handler om en sag, hvor ansvaret er delegeret til administrationen.

- Det er 1,5-7,5 centimeter, der skal dispenseres for. Vi fik også at vide, at en brandmand har kigget på det, og han mente, at forholdene var i orden. Og jeg synes bestemt, at administrationen har gjort rede for, at der med rimelighed kan dispenseres. Det kan også blive for bureaukratisk, siger Christian Ahlefeldt-­Laurvig.

Det har ikke været muligt at træffe Andreasskolens leder Janne Pedersen. Men hun har tidligere til Nordvestnyt udtalt, at hvis dispensationen blev trukket tilbage, ville skolen straks ændre forholdene. En eventuel erstatningssag var der ikke taget stilling til, da hun udtalte sig i juni.