Den nye discgolfbane i Svinninge nåede ikke at blive klar til denne måned, og den vil først være klar med alle 18 kurve til efteråret. Men om en måneds tid vil de første ni kurve formentlig kunne være klar. Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Discgolfbane bliver forsinket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Discgolfbane bliver forsinket

Holbæk - 30. maj 2017 kl. 20:45 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om cirka en måneds tid vil den ene halvdel af den nye discgolfbane i Svinninge være færdig. Og de sidste ni kurve på banen i Bjerregårdsskoven og ved Bjerregårdssøen vil først være færdig til efteråret, skriver dagbladet Nordvestnyt.

Det er blandt andet skovning, hvor 22-25 procent af træerne er fældet i skoven, der er årsag til forsinkelsen. Det har hele tiden været meningen, at de fældede træer skulle ligge og tørre, indtil de skal flises til august. Men det viste sig, at der var så mange træstammer, at det også blev nødvendigt at lægge dem på arealerne med de kommende baner.

- Vi har haft en god dialog med Holbæk Kommune. Og vi har fået tilladelse til selv at rydde nogle af de korridorer, vi skal bruge til banerne. Det er ærgerligt for os med en forsinkelse på et halvt år, men banen skal jo ligge der i mange år, siger Janek Lund, der er initiativtager til banen og formand for Svinninge Disc Golf Forening.

Selv om der er givet grønt lys til at rydde korridorerne, ligger arbejdet stille indtil midt i juni. Det skyldes, at Janek Lund skal have skrevet sin hovedopgave på studiet i administrationsøkonomi. Når den er afleveret midt i juni, vil der blive taget fat på at etablere de første ni kurve til banen, hvilket vil tage en weekend.

På et tidspunkt mellem 1. august og 1. september de tørrede træstammer omdannet til flis. Det vil tage 14 dage, og derefter bliver de sidste ni huller etableret.

Målsætningen er, at banen er klar til 30. september. Hvis den er det, vil finalen i en ny turnering, Disc Connection Danish Am Tour 2017, blive afviklet på banen i Svinninge.

Til daglig vil banen være åben for alle uden betaling. Holbæk Kommune gav i januar et tilskud på 95.000 kroner til banen.