Din Private Kok har siden 2005 leveret kølemad til Holbæks madservice. Det sluttede i foråret, da Det Danske Madhus overtog Din Private Kok. Madhuset er nu ene om at levere mad til Holbæks madservice. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Det frie valg af mad er sat ud af kraft Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det frie valg af mad er sat ud af kraft

Holbæk - 05. juni 2017 kl. 09:21 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ældre i eget hjem har siden februar i år kun kunnet vælge mad fra én leverandør. Dermed har Holbæk Kommune overtrådt servicelovens paragraf 91, hvor ældre mindst skal have to valgmuligheder, hvis de er visiteret til madservice. Det frie valg er midlertidigt sat ud af kraft.

Frem til februar var der kontrakt med Det Danske Madhus og Din Private Kok. Men to blev til en, da madhuset sidst i 2016 overtog kokken.

Kommunen kan i stedet tildele fritvalgsbeviser, hvis en borger ikke ønsker mad fra Det Danske Madhus.

Men den lokale slagter, brugs eller forsamlingshus skal levere til samme pris og opfylde samme krav som Det Danske Madhus blandt andet til dokumentation.

Der er ikke tildelt nogen fritvalgsbeviser, og chefen for Aktiv hele livet, Thomas de Richelieu, forventer heller ikke, det vil ske.

- Da Det Danske Madhus overtog Din Private Kok, stod vi som mange andre kommuner i en situation, hvor det frie valg på den visiterede madservice forsvandt. Vi kunne ikke nå at finde alternativer, og der var ikke penge til at lave noget kommunalt, bemærker han.

Centralkøkkenet på Stenhusbakken kan ikke levere kølemad i portioner til opvarmning i mikroovn.

Det kan produktionskøkkenet på Møllevang i Store Merløse, men både køkken og plejecenter blev lukket, da beboerne flytte ind i det nye plejecenter Tysingehave i marts i år.

En mulighed var at lade køkkenet fortsætte, til et nyt udbud var overstået i efteråret. Det ville koste penge, og valget blev at forsætte med kun en leverandør.

Ældrerådet tog beslutningen til efterretning mod et løfte om, at udbuddet blev gennemført hurtigst muligt.

- Konkurrencen er sat ud af kraft, og det er et problem. Men vi valgte ikke at være så bastante på grund af den korte tidshorisont. Problemet er, at servicelovens krav om mindst to leverandører støder mod en virkelighed med monopollignende tilstande, fordi Det Danske Madhus har så stor volumen, mener ældrerådsformand Steen-Kristian Eriksen.

Han frygter, Holbæk Kommune ender med kun at få et tilbud fra én leverandør, som kan presse prisen op over servicelovens maksimumpris i 2017 på 52 kroner for en hovedret.

Da det er et EU-udbud, kan der komme bud fra udenlandske firmaer. Det var ikke tilfældet ved forrige udbud, hvor det heller ikke var en kø af private og kommunale storkøkkener.

Sidste frist for at aflevere tilbud er 12. juni, og en ny leverandør skal levere mad de næste fire år med start 1. oktober.

Kommer der kun ét bud, er det en ny politisk situation, understreger Thomas de Richelieu.

I dag får cirka 350 borgere kølemad.