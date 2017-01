Det blev hurtigt seriøst

- Jeg så et indslag i TV2 med fire gamle gubber med knæbind og bordtennisbat. De så ud til at have det rigtig hyggeligt. Så jeg kontaktede et par lokale klubber for at høre, om de havde en ledig formiddagstid til os. Det var først, da jeg kom i kontakt med Tølløse Bordtennisklub, at der var plads, fortæller han.