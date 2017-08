- Det var noget af en historiefortælling at være vidne til, fortæller festivalarrangør Line Göllnitz om Peter Bellis optræden ved Danmark Dejligst-begivenheden, der i år blev holdt på Hørbygaard. Foto: Marianne Stig Foto: Marianne.Stig Holbek

Der var ikke et øje tørt, da Peter Belli optrådte

Holbæk - 21. august 2017 kl. 20:51 Af Anna Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var et tårevædet publikum, der oplvede Peter Belli fra tilskuerrækkerne, da Danmark Dejligst blev holdt for sjette gang i weekenden på Tuse Næs - denne gang på godset Hørbygaard.

- Der blev grædt tårer, det var helt vanvittigt. Det gjorde stort indtryk på alle, lyder det fra Line Göllnitz, der blandt andre står bag Danmark Dejligst-konceptet på Tuse Næs.

Og det var folk i alle aldre, der måtte have lommetørklædet frem, da den folkekære musiker gav gratis koncert. Arrangementet er tidligere blevet afholdt i Line Göll­nitz' personlige have på Tuse Næs Vej og senere på boldbanerne i Udby, denne gang var det i parken ved det gamle gods, at Rasmus Nøhr - traditionen tro - Peter Belli og andre mindre navne bød på underholdning.

Og Line Göllnitz er meget tilfreds med arrangementet.

- Det er gået over al forventning. Sådan er det bare hver gang, siger hun glad mandag morgen.

Hun vurderer, at omkring 4000 mennesker lagde vejen forbi godset lørdag, hvor det overvejende holdt tørt, pånær en enkelt voldsom byge midt i Peter Belli-koncerten. Heldigvis havde folk taget presenning og regnslag med.

Ud over pølser, burgere og grillspyd, bød festivalen på en af de mere originale madboder, for der var blevet kørt en stor brændefyret gullaschkanon ind i parken, der normalt anvendes af millitæret til at lave mad til soldaterne, når de er i felten.

- Der blev lavet chili con carne - og den trak, må man sige, fortæller Line Göllnitz.

Det var ikke helt uden problemer, at parken ved godset blev indtaget. Da den mobile scene skulle leveres fredag aften på en lastvogn, var der nemlig udfordringer med at passere et stort træ.

- Scenen var en centimer for bred og lidt for høj. Men godsejeren kravlede op på lastbilen i arbejdstøj og med motorsav og sørgede for at save nogle grenene af, så lastbilen kunne passere, fortæller Line Göllnitz om Christian Castenskiold.

Godsejeren var igen på banen den følgende dag, hvor en kæmpe byge havde dannet en kæmpe vandpyt lige foran kaffe- og kageboden.

- Det er noget af en superhelt af en godsejer. Han fik hurtigt spredt en bigballe til stor morskab for især børnene, fortæller festivalarrangøren.

Selve godset havde især musikerne glæde af, for godsejeren havde inviteret dem ind i sin jagtstue i kælderen, hvor der var blevet lavet backstage-område med drinks og lækker mad.