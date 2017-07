Der er nu 71.000 borgere - og lidt til - i Holbæk

Robert Nielsen (th.) er indbygger nummer 71.000 i Holbæk Kommune. Foto: Holbæk Kommune

Holbæk - 06. juli 2017 kl. 11:01 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lysten til at bosætte sig i Holbæk Kommune aftager tilsyneladende ikke. For siden 2015 er antallet af borgere steget stødt, og i denne uge nåede indbyggertallet op på 71.044.

Borger nummer 71.000 er Robert Nielsen, som netop er flyttet til Vipperød fra Københavns Kommune sammen med sin kone og søn. De fik onsdag eftermiddag besøg af borgmester Søren Kjærsgaard (V), som overrakte tilflytterne en gave og en buket blomster.

- Vi har i løbet af 2017 kunnet se, at det var et spørgsmål om tid, før vi rundede de 71.000. Det ville vi selvfølgelig gerne markere ved at besøge netop den borger. Som borgmester er det naturligvis helt fantastisk, at vi fortsat vokser som kommune. Jeg håber og tror, udviklingen fortsætter, og den gode nyhed er, at der er plads til endnu flere her i kommunen, siger Søren Kjærsgaard i en pressemeddelelse.

Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik er Holbæk Kommune nu blandt landets 20 største kommuner. Og da befolkningsvæksten stadig er opadgående, er der stadig behov for at have fokus på boligmassen og byggegrunde i kommunen, mener borgmesteren.

- Der er stadig behov for at have fokus på væksten, herunder udstykninger af nye grunde rundt omkring i kommunen. Vi skal sikre en blanding af forskellige boligtyper, så det er muligt for alle grupper og familietyper at finde en god bolig, der opfylder deres behov her i Holbæk Kommune, fortæller Søren Kjærsgaard.