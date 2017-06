Den private sundhed er dyr at forsikre

Vi forsikrer vores helbred for at være først i køen til udredning og behandling. For de fleste er det gratis, vores arbejdsgiver betaler sundhedsordningen. Men når det er slut med job og firmaordning er den private sundhed dyr at forsikre.

Selv om vi lever længere og mange også sundere, sænkes prisen ikke. For udbetalingerne falder ikke, danskerne får fikset skavanker hurtigere, der er flere muligheder for behandling og store krav til kvalitet, siger forsikringsselskaber til Nordvestnyt onsdag.

Seniorer skal måske stille sig selv spørgsmålet, om de vil betale en høj pris for at være først i køen, når det offentlige sundhedssystem allerede har udrednings- og behandlingsgarantier.

Højere levealder og politikeres krav om at blive længere på arbejdsmarkedet giver seniorer et alvorligere problem end placering i køen til knæoperation. For når 68-årige Nielsens knæ er opereret, er der ingen dækning for et midlertidigt tab af erhvervsevne. Hendes pensionsordnings dækning til tab af erhvervsevne og kritisk sygdom stopper ved det fyldte 65/67 år.