Den åndelige verden hjælper virksomheder

Clairvoyance kan være løsningen, hvis en virksomhed står overfor en udfordring. I tre år har Thomas Kofoed Ejsing med sit firma Krystal og HealerHuset i Holbæk lavet virksomhedsclairvoyance for omkring 150 virksomheder. Her i blandt forsikringsselskaber, produktionsvirksomheder, gartnerier og alternative behandlere. Det skriver Nordvestnyt.

Nogle af de ting, han hjælper med, er ansættelser, produktudvikling, udvidelser, svind eller et »energiboost«, hvor virksomheden får informationer om dens fortid, nutid og fremtid. Fordelen ved at bruge en clairvoyant er især, at det i mange tilfælde sparer tid, fortæller Thomas Kofoed Ejsing.

- Det kan være en utrolig langsommelig process at hive 50 mennesker ind til jobsamtale. Hvor jeg ved at køre øjnene over papiret, fordi det giver et energetisk tryk, allerede dér kan screene dem og sige, hvilke ansøgninger de skal kigge mere på, forklarer han og fortæller, at han på samme måde kan udpege årsagen til et problem i en virksomhed på en times tid, mens det vil tage en konsulent flere uger eller måneder.