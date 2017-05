Den 17-årige pige fra Kundby er kendt skyldig i terror

Begrundelsen er de fund der blev gjort i kælderen - kemikalierne og sedlerne med "jihad" skrevet på.

Samtlige nævninge og dommere er nået frem til at hun er skyldig, siger retsformanden, Peder Johs. Christensen.

Pigen har hele veje igennem nægter sig skyldig i anklagerne om, at hun havde til hensigt at detonere hjemmelavede bomber på Sydskolen i Fårevejle og Carolineskolen i København - en jødisk privatskole - i begyndelsen af 2016.

Sedlerne, der i detaljer beskriver hvornår og hvordan hun ville bombe Sydskolen og Carolineskolen, har også vægtet i afgørelsen af skyldspørgsmålet, ligesom beskederne til twitterprofiler, som hun troede var IS-leder fremhæves i kendelsen.

Søgningerne på internettet omkring jødiske skoler i Holbæk, Roskilde og Købehavn har også talt for skyldkendelsen, ligesom den 55 minutter lange samtale, som en lærer optog har vægtet i afgørelsen.

Ved flere afhøringer under varetægtsfængslingen har hun redegjort for sine planer om at bombe skolerne, men i retten forklarede hun at det var for at få opmærksomhed. Retten anser hendes forklaringer i retten for utroværdige.

Opdateres....