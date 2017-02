Se billedserie Grunden på hjørnet af Smedelundsgade og Rosen skal ifølge et projekt rumme to butiksarealer og 43 boliger. Nogle af boligerne skal ifølge planen placeres i et syv etager højt punkthus, og det faldt ikke i lige god jord hos alle deltagerne ved et offentligt møde torsdag aften. Foto: Per Buurgaard Christensen

Debat om højhus i syv etager

Holbæk - 09. februar 2017 kl. 22:20 Af Kaj Ove Jensen

Skal der opføres et punkthus i syv etager med boliger på en del af den gamle Ford-grund på hjørnet af Smedelundsgade og Rosen i Holbæk?

Det var et af de væsentlige emner, da der torsdag aften var offentligt møde i forbindelse med forfasen forud for udarbejdelsen af et lokalplanforslag og et forslag til et kommuneplantillæg for grunden. I det projekt, som TK Development A/S med hovedsæde i Aalborg står bag, og som arkitektfirmaet Kullegaard A/S, Holbæk, har tegnet skitser til, indgår et højhus på syv etager. I den nederste etage skal der indrettes teknikrum og lignende, mens der skal være to boliger på hver af de seks øvrige etager.

Der var mødt knap et halvt hundrede deltagere op til mødet på Holbæk Bibliotek. Og at dømme ud fra tilkendegivelserne, blandt et par tilfælde af klapsalver, var der flest modstandere af, at der skal bygges syv etager højt.

- Dét højhus, er det absolut nødvendigt? lød det således fra Leif Juhl, der bor i Smedelundsgade. Han er desuden medlem af Holbæk Byråd for Enhedslisten, så det er i sidste ende hans kolleger i byrådet, han skal overbevise om, at det ikke skulle være nødvendigt at bygge et syv etager højt hus.

Birgitte Degener, der er næstformand i Bevaringsforeningen i Holbæk, mente, et højhus vil være et fremmedelement at placere i en del af Holbæks gamle bykerne. Ellers fandt hun projektet glimrende.

Også andre mente, at det vil være for højt at bygge i syv etager, og at man bør holde sig til de højst fire etager, der er fastlagt i kommuneplanen.

Et par enkelte mødedeltagere gav dog udtryk for den modsatte opfattelse.

- Jeg vil gerne rose projektet. Hjørnet ser hæsligt ud i dag, og jeg synes, det er forfriskende, at vi får lidt højde også, sagde Simon P. Beyer.

Også tidligere slagtermester Bent Andersen fra Slagtergården mente, at det er et godt projekt. Han pegede på, at det vil kunne medvirke til at gøre Smedelundsgade til en mere aktiv handelsgade, sådan som den var tidligere.

Det omdiskuterede højhus skal i givet fald ligge på den bagerste del af Ford-grunden. Op mod Smedelundsgade placeres gavlen af en butik på 1353 kvadratmeter, som Netto har bekræftet at være stærkt intereseret i. Oven på bygges boliger i to etager, dog halvanden etage mod Smedelundsgade.

Et butiksareal på 778 kvadratmeter opføres med den lange facade langs Rosen og gavl mod Smedelundsgade. Ovenpå bygges boliger i halvanden etage. Boligselskabet VAB er inde i billedet til at eje en del af de i alt 43 boliger til udlejning, mens en anden del efter planen bliver ejerboliger.

Der er frist til den 24. februar til at komme med kommentarer i forfasen, hvorefter Holbæk Kommune udarbejder forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. De kommer senere i otte ugers høring.