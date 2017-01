Der var lidt over 90 deltagere ved mødet, som Brugerrådet ved AktivCentret på Møllevang havde indkaldt til mandag eftermiddag. Mødet blev ledet af rådets næstformand Leif Rasmussen (stående) og Mogens Nowak, der sidder yderst til venstre.

Send til din ven. X Artiklen: De går til kamp for aktivcenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De går til kamp for aktivcenter

Holbæk - 09. januar 2017 kl. 20:55 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis enkelte før mødet mandag eftermiddag skulle være i tvivl om, hvad brugerne af AktivCentret på ældrecentret Møllevang i St. Merløse mener, der skal besluttes om centrets fremtid, så er tvivlen i hvert fald væk efter mødet, skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

Læs også: Brugere vil ikke slippe aktivcenter

Der var 93 deltagere ved mødet, som Brugerrådet havde indkaldt til forud for et møde, som rådet skal have med Holbæk Kommune på torsdag. Formålet med mødet var at få et mandat fra brugerne til at arbejde for, at AktivCentret kan fortsætte i lokalerne på Møllevang.

Og dét mandat fik de to, der havde indkaldt til mødet, nemlig Brugerrådets næstformand Leif Rasmussen og tidligere formand Mogens Nowak. Mandatet var entydigt, for ingen af de fremmødte mente, at der skulle arbejdes for andre løsninger end en fremtid på Møllevang.

De to noterer i indkaldelsen til mødet, at AktivCentret er i overhængende fare for at blive lukket, og at fremtiden er særdeles uvis.

Når i hvert fald en fremtid i Møllevangs bygninger er uvis, skyldes det, at ældrecentret lukker med udgangen af februar, hvor beboerne flytter til det nyopførte Tysingehave i Tølløse. Og Holbæk Kommune (samt VAB, der ejer den ene) vil måske forsøge at sælge bygningerne i St. Merløse.

- Vi har ikke kunnet få at vide, hvad der sker. Jeg tror ikke, der sker noget i 2017, for først skal byrådet beslutte, om bygningerne skal sættes til salg, og så skal de udbydes til salg og derefter sælges. Men jeg kan ikke love noget for 2018, sagde Leif Rasmussen ved indledningen på mødet.

Ved mødet i går var der repræsentanter for de fleste af de aktiviteter, der foregår i AktivCentret. Det er bridge, krolf, whist, nørkleklub, pensionistforening, stole­gymnastik, fitness, bowls, fællesspisning, brætspil og it med mere.

- Lokalerne bliver i dén grad brugt. Det sociale betyder meget, og jeg tror, aktiviteterne giver færre udgifter til ældreplejen, sagde Joan Hansen.

Lisbeth Helverskov vendte sig mod et tidligere forslag om, at aktiviteterne kunne samles på Kildedamsskolens afdeling i St. Merløse.

- De ældre bor omkring Møllevang, og man kan ikke være bekendt, hvis de skal gå ned i den anden ende af byen. Det kan de ikke, sagde Lisbeth Helverskov.