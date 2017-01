De downloader om natten

- Når vi skal tale i telefon, må vi stille os et bestemt sted. Jeg var ikke klar over, at internetdækningen var så ringe, da jeg flyttede herud.Hvis jeg skal up- eller downloade noget, der fylder mere end en gigabyte, kan jeg eksempelvis ikke holde en videokonference samtidig. Så jeg må sætte maskinen til at downloade på andre tidspunkter, oftest om natten.