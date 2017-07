Daydreamers afviser plads-kritik

Der er blevet rettet en del kritik af pladsforholdene, efter at Daydreamers i weekenden stod som arrangør af et stort træf med amerikanerbiler i Tølløse. Kritikken kom frem både på pladsen og senere på Facebook, efter at nogle dag-gæster i en periode ikke kunne få deres biler med ind på selve træfpladsen. En skriver for eksempel på Facebook, at det er første gang i de 17 år, han har haft amerikaner-bil, at han ikke har kunne få den med ind på en træfplads.