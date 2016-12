Se billedserie Claus »Moffe« Nielsen er hjemme igen i Bjergmarken i Holbæk. Han er ikke færdig med at kæmpe for det, han mener er mennneskets suveræne ret, nemlig at bestemme over sin egen krop. Foto: Peter Andersen

Datterens kræft startede Moffes politiske kamp

Holbæk - 27. december 2016 kl. 13:40 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Når ret bliver til uret, bliver modstand en pligt.«

Sådan lyder en tatovering på indersiden af Claus Nielsens højre overarm, som den 45-årige holbækker fik lavet på sin sommerferie tidligere i år.

Det var før han i den brede offentlighed blev kendt under sit kælenavn »Moffe« som hovedperson i en sag om kampen for retten til frit at benytte produkter udvundet af cannabisplanter til smertelindring og sygdomsbehandling.

I oktober blev han, hans kone, Louise, og en 27-årig mand fængslet, sigtet for fremstilling og overdragelse af ulovlige stoffer. Også parrets to voksne døtre, Claus Nielsens mor og hans arbejdsgiver blev sigtet, men ikke varetægtsfængslet.

Men omskrivningen af Modstandsbevægelsens velkendte talemåde har i flere år været udgangspunktet for Claus »Moffe« Nielsens arbejde med at fremstille de medicinske produkter af cannabis og sælge dem til syge mennesker via sin netbutik moffes.com.

Claus Nielsen, der nu er løsladt og hjemme i Bjergmarken i Holbæk igen, har ikke lagt skjul på, hvad han har lavet, og planen har hele tiden været, at politiet en dag skulle anholde ham, for det ville give opmærksomhed på sagen. Strategien holdt stik.

- Vi er frie mennesker og må selv bestemme, hvad vi bruger vores kroppe til. Hvorfor skal 179 idioter på Christiansborg blande sig i noget, de ikke har forstand på? Det er min pligt at gøre modstand, når nogen krænker min og andres ret til at bestemme over vores egen krop, forklarer Claus Nielsen i et interview i dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

Da hans ældste datter i 2013 fik konstateret kræft, besluttede familien at købe et par cannabisplanter for at udvinde olie og ad den vej forsøge at hjælpe den 17-årige pige.

- Hvis vi skulle have bedt om tilladelse gennem en læge, så havde det været en besværlig og dyr proces. Og som kræftpatient har du altså ikke tid til at vente på, at systemet finder ud af, om du må få det, siger Claus Nielsen.

Efter datteren blev erklæret rask, satte Claus Nielsen de 20 ml cannabisolie, der var i overskud fra hendes behandling, til salg på nettet. Det blev begyndelsen til det, »Moffe« selv kalder en politisk kamp, der har involveret langt flere mennesker og er mere ideologisk end en fars hjælp til sin syge datter.

