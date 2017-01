Se billedserie Daniel Due (med ryggen til) har skrevet manuskript og instrueret den 40 minutter lange film »Downfall of Bond 7«. Venner har spillet rollerne, og instruktøren krævede, at slagsmålene skulle se ægte ud. Foto: Movie Angels Produktion

Daniel drømmer om gyldne statuetter

Holbæk - 15. januar 2017

Store lærreder, gyldne statuetter og en karriere som filminstruktør står på 23-årige Daniel Dues bucket list. Oscar, den gyldne palme og guldbjørnen må dog vente lidt, først skal han vise sin amatørfilm »Downfall of Bond 7« i Vig Bio og på højskole på Møn for at blive bedre til at få ideer, skrive manuskripter og instruere.

Daniel Due var ellers ikke fuld af selvtillid og vovemod i folkeskolen, hvor han blev mobbet med at være dum. Først på Center for Specialundervisning i Holbæk blev han testet og fundet ordblind. Men efter et ophold på en specialefterskole med fokus på blandt andet drama, CSU og Nordvestsjællands Produktionsskole NV-Pro oplevede han, at han duede til noget.

Det er blevet til 15 kort- og novellefilm og dokumentarer, tv-optagelser, video på Vig Festivalen og Teatret Fair Play. Nu sætter han sit og venners produktionsselskab Movie Angels Produktion på hold, tager på højskole og arbejder videre på at komme på filmskole.

- Jeg har fået at vide, det er en hård branche, og jeg har opdaget, man ikke kan leve af at lave film. Men jeg vil det og må prøve, arbejde hårdt og tro på, lyder det fra Daniel Due, der er på Højskolen på Møn frem til den 25. juni som et led i sin EGU-uddannelse fra NV-Pro.