Dårligt festivalvejr

Holbæk - 05. august 2017 kl. 10:47 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jorden på festivalpladsen ligger stadig mørk og fugtig efter gårsdagens regnskyl. I et hjørne ved et telt står et par våde tøfler, mens en mand går forbi med langt skæg og korte shorts. Han er iført både klipklapper og et smil. For selvom vejret ikke har været strålende, kan humøret sagtens være det.

- Sådan er det danske vejr jo, så det må vi acceptere og forholde os til. Heldigvis er regn jo bare regn. Og de folk, der kom, da regnen stod på, de holdt ud og skabte en fantastisk stemning, forklarer Anna Weber Henriksen, som er en af arrangørerne bag Spirefestival i Udby.

Selvom antallet af gæster til den musikalske og kunstneriske festival på Tuse Næs ikke var som forventet på åbningsdagen, så tror man på, at flere vil komme til, hvis bare tørvejret holder.

Derudover peger Anna Weber Henriksen på, at der er folk, som har afsluttet deres ferie og derfor ikke har haft muligheden for at ankomme torsdag.

- Vi tror jo rigtig meget på, at folk vil begynde at strømme til i løbet af i dag (fredag, red.), så besøgstallet både lørdag og søndag kan ligne de forrige år.

Skulle regnen alligevel ende med at præge weekendens vejr, håber Anne Weber Henriksen, at folk trodser det og kommer alligevel.

Der er nemlig masser af sanselige oplevelser på dette års Spirefestival. Udover mange toner af musik vil man som festivalgæst kunne opleve kunst i mange forskellige udformninger, god mad fra festivalens egen køkkenhave og aktiviter som for eksempel yoga.

- Her er en hygge og et fælleskab, som er værd at opleve uanset vejret. Det er ikke bare en festival, men en total kunstoplevelse til alle sanser, slår Anna Weber Henriksen fast.