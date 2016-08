DN vil frede Orøs østkyst

Østkysten på Orø ud for Holbæk rummer flere eksempler på unik natur, og derfor skal området fredes for at give bedre mulighed for forbedring og pleje. Sådan lyder et forslag fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Holbæk, som er klar til at beskytte østkysten.