En dobbeltrettet cykelsti i den nordlige side af vejen gennem Nr. Vallenderød anlægges med stor sandsynlighed i slutningen af året. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Cykelsti anlægges sidst på året Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Cykelsti anlægges sidst på året

Holbæk - 12. juli 2017 kl. 15:57 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver formentlig til oktober, at arbejdet med en cykelsti i Nr. Vallenderød går i gang. Den vil blive forbundet med den sti, der er anlagt i 2016 og i år, og hvor det endelige slidlag netop er lagt på.

Tirsdag den 1. august er der åstedsforretning i forbindelse med ekspropriationen hos de berørte lodsejere i Nr. Vallenderød. Holbæk Kommune kommer med et forslag til, hvilken erstatning der bør ydes for afståelsen af arealerne. Det tilbud har lodsejerne en frist på fire uger til at klage over.

16. september skal Holbæk Byråd tage stilling til spørgsmålet om ekspropriation. Derefter er der yderligere fire uger til at gøre indsigelse, og derfor kan arbejdet tidligst sættes i gang midt i oktober. Der er afsat seks uger til at gøre arbejdet færdigt.

Holbæk Kommunes administration er desuden ved at ansøge Vejdirektoratet om tilladelse til at udvide projektet i forhold til det oprindelige. Her blev der givet tilsagn om 40 procent af en anlægssum på 12 millioner kroner til en cykelsti mellem Nr. Vallenderød og Ugerløse. Da det viste sig, at stien blev billigere, opstod ideen om at forlænge cykelstien ind i landsbyen Nr. Vallenderød.

I april besluttede Holbæk Byråd, at strækningen med cirka 400 meter cykelsti inden for byskiltet skal anlægges i år. Ellers ville kommunen heller ikke få det fulde beløb på 4,8 millioner kroner (40 procent af 12 millioner kroner) fra Vejdirektoratet.

- Vejdirektoratet skal formelt ansøges om at udvide projektet. Vi har telefonisk været i kontakt med direktoratet, og der er fuld for ønsket. Vejdirektoratet vil også gerne have mest mulig cykelsti ud af det, så forholdene bliver bedre og flere motiveres til at cykle, forklarer Erik Knudsen, der er projektleder hos Kommunalt Anlæg i Holbæk Kommune.

Byrådet besluttede i april, at der kan tages 800.000 kroner fra tilgængelighedspuljen for at kunne gøre cykelstien færdig, men der er ikke sikkert, der bliver brug for hele beløbet.

Prisen for anlæggelsen af cykelstien er kendt, fordi der i 2016 blev givet tilbud på den i forbindelse med stien mellem de to byskilte. Der skal dog lige en forhandling til, da der er ændret en smule på projektet.