Clasen og det smukke kranie

Michael Clasen er tidligere lærer og teater-mand, og han blev for mange år siden - mens han boede i Kongstrup ved Vipperød - opmærksom på historien om Anne Andersdatter. Anne boede i 1824 i et hus i Kongstrup. Hun var vokset op under usle kår, var alkoholiseret og dømt for tyveri. Hun forsøgte at stikke ild til det, der dengang hed Maltheskro i Kongstrup. Hun blev dødsdømt for mordbrand.