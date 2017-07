Cirkuskatte på Filmtorvet og i Udby

Hører man til dem, der mener, at hunde kan dresseres, mens katte gør, hvad de vil, er der god grund til at købe billet til en af de to forestillinger. På programmet er et nummer med dresserede katte, som hører til sjældenhederne i cirkus. Men Baldoni har hyret Fatime og hendes herlige katte. Det ser legende let ud, når Fatimes katte viser deres utrolige færdigheder. Opskriften på kattedressur: Masser af kærlighed og endnu mere tålmodighed.