Igen i år er Jyderup Højskole og Café Habibi i Jyderup sprunget til og sørger for liv på den kommunale Skarresø Camping i Jyderup. Ny ejer skal drive pladsen videre og give bud på projekter fra Skarridsøhjemmet på den modsatte side af Slagelsevej. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Campingplads og nedlagt institution skal sammen udvikle Jyderup by

Holbæk - 16. maj 2017 kl. 15:03 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et godt tilbud til det halve af vurderingen og hele to grunde på én gang. Holbæk sælger ud af kommunale ejendomme, men stiller krav. Køber af Skarresø Campingplads og det nedlagte Skarridsøhjemmet skal stille med mindst tre millioner kroner og have et projekt, der udvikler Jyderups erhvervsliv, bosættelse og turisme.

De to genboere på Slagelsevej var også i samlet udbud i 2016, og da kom der ingen bud. Jyderup Fonden havde bebudet at ville byde, men opgav på grund af usikkerhed om lokalplan og mulig forurening på grunden med Skarridsøhjemmet.

- Men nu er vi ved at gennemgå salgsmaterialet for at byde. Det gør vi, fordi vi ikke tror, andre gør det, og hvad vil der så ske. Vores plan er at drive campingpladsen videre, som kommunen kræver af køber. Skarridsøhjemmet skal være vandrerhjem og kan også rumme restauration. Men vi er ikke ude i konkurrence med andre investorer. Kommer der én med et lignende projekt, vil det være fint, siger Niels Agerbo, formand for Jyderups Fremtid.

Vil man være ejer af campingpladsen og Skarridsøhjemmet, er sidste frist for et bud på knap 45.600 kvadratmeter med bygninger og udsigt ud over Skarresø den 6. juni. Byrådet tager stilling til budene i august.