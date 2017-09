De kommende dage kan der serveres fra cafeen hos Biltema på Frejasvej i Holbæk. Men derefter skal cafeen lukke for at vente på en dispensation, der tidligst kan være på plads omkring 1. oktober. Foto: Kaj Ove Jensen

Café i nyt varehus må lukke i en måned

Holbæk - 01. september 2017 kl. 12:10 Af Kaj Ove Jensen

I forbindelse med åbningsfesten i Biltema på Frejasvej 2 i Holbæk er der i nogle dage åbent i varehusets café. Men i næste uge skal cafeen ifølge Holbæk Kommune lukke igen for at afvente, at der bliver givet en dispensation til driften af cafeen.

Varehuset åbnede tirsdag og samme dag behandlede politikerne i Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg sagen om dispensation til at åbne cafeen.

Udvalget indstillede, at dispensationen fra lokalplan bliver givet. Men først skal sagen i økonomiudvalget 6. september og i byrådet 13. september, og derefter i to ugers nabohøring.

Det kan alligevel konstateres, at cafeen ved indgangen til Biltema allerede er åben.

- Kommunens administration accepterer, at cafeen er åben weekenden over i forbindelse med åbningsfesten. Derefter forventer vi, at Biltema venter med at åbne cafeen, indtil der er givet en dispensation. Der er presset meget på for at få en tilladelse til åbningen, men embedsmændene i Holbæk Kommune kan ikke tilsidesætte loven, siger formanden for klima- og miljøudvalget John Harpøth (DF).

Det er Holbæk Kommunes afdeling Plan og Åben Land, der håndterer sagen.

- Vi skelner mellem egentlig cafédrift og en åbningsfest. Det er naturligt i forbindelse med en åbningsfest at servere gratis pølser, is og lignende - eller sælge det billigt. Men en egentlig cafédrift skal behandles i byrådet 13. september, og derefter - hvis byrådet godkender det - i to ugers nabohøring, forklarer Lotte Højgaard, der er afdelingsleder i Plan og Åben Land.

Lokalplanen for området, Holbæk Vest, tillader ikke anvendelse til café, men den nye planlov, der trådte i kraft 15. juni, giver bredere mulighed for at dispensere i en tidsbegrænset periode.

Byrådet skal sige ja eller nej til at overlade kompetencen til administrationen til at give en dispensation til cafeen i op til tre år. En permanent tilladelse kan først gives, efter at Holbæks nye kommuneplan er vedtaget.

Hos Biltema var beskeden torsdag fra både Jacob Borring Møller, der er kædens danske direktør, og varehuschef i Holbæk Steven Bradley, at de ikke kendte noget til, at der skulle være problemer med, at cafeen kan fortsætte med at være åben de næste uger.

De ville undersøge sagen og vende tilbage, men det har ingen af dem gjort.