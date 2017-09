Biltemas café holder stadig åbent, selv om en dispensation fra lokalplanen først kan ventes at være på plads omkring 1. oktober. Foto: Kaj Ove Jensen

Café har åbent trods manglende dispensation

Holbæk - 06. september 2017 kl. 10:20 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uansat at der ikke er en dispensation fra lokalplanen på plads, så fortsætter cafeen i Biltemas nye varehus på Frejasvej 2 i Holbæk med at have åbent.

Mens det i sidste uge så ud til, at cafeen måtte lukke i en måneds tid, indtil en forventet dispensation er på plads, så ser det ikke længere ud til at være aktuelt, skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag.

I sidste uge tydede de samlede udtalelser fra klima- og miljøudvalgsformand John Harpøth (DF) og afdelingsleder Lotte Højgaard fra Holbæk Kommunes Plan og Åben Land ellers kraftigt på, at cafeen måtte lukke igen i denne uge efter at have holdt åben i en uges tid i forbindelse med åbningsfesten.

Men Biltema Danmarks direktør Jacob Borring Møller skriver i en mail til Nordvestnyt, at kæden altid har åbningsfest i nogle uger, når der åbnes nye varehuse, som også inkluderer café.

Direktøren afviser at give yderligere kommentarer. Dispensationen til cafédrifren er nødvendig, fordi lokalplanen for området, Holbæk Vest, ikke tillader cafédrift. Den nye planlov fra juni åbner mulighed for at give en tidsbegrænset dispensation, og den ventes at være på plads omkring 1. oktober.

Det ligger ikke helt klart, hvordan Holbæk Kommune vil håndtere den åbne café.

- Det er en lidt uheldig situation, fordi vi tror, forholdet bliver lovliggjort til 1. oktober. Der er ikke kommet nogen klager over cafeen, for så reagerer vi på det, siger Lotte Højgaard.

Hun tilføjer, at det ikke er sådan, at kommunen kommer ud og lukker ned for aktiviteten uden videre, da situationen ikke er farlig eller akut.

Hvis der skal udstedes et påbud, er den normale procedure, at der gives et varsel med en partshøring på cirka to uger. Derefter kan der i givet fald gives et påbud, hvis et forhold ikke er i orden.

- Der er også en frist til at bringe det i orden, og i det her tilfælde, ville tiden så være gået, indtil den ventede dispensation er givet. Og vi vil selvfølgelig gerne være en smule pragmatiske for at få tingene til at lykkes. Men hvis ikke vi var på vej med en lovliggørelsessag, ville vi se anderledes på det, siger Lotte Højgaard.