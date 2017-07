Sådan så der ud fredag formiddag, da arbejdet med en ny adgangsvej til lærerboligen og kontorerne ved sportscollege samt fysik- og biologilokalerne på Stenhus Kostskole var gået i gang om morgenen. Der opsættes skilte med »Indkørsel forbudt« og »Privat«. Foto: Kaj Ove Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Byråd skal godkende pavilloner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byråd skal godkende pavilloner

Holbæk - 29. juli 2017 kl. 18:47 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arbejdet med at opføre de midlertidige boliger i pavilloner ved Stenhus Kostskole er endnu ikke blevet genoptaget. De midlertidige boliger skal fortrinsvis bruges til unge badmintonspillere på det nye, europæiske badmintoncenter Centre of Excellence.

Administrationen i Holbæk Kommune fastholder, at en dispensation fra lokalplanen skal behandles ved et møde i Holbæk Byråd, skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.

Derimod er det gået hurtigt med at få en tilladelse igennem til at etablere en ny adgangsvej ved Stenhus Kostskoles lærerbolig og sportscollege-kontorer.

Når det gælder genoptagelsen af arbejdet med at opføre 31 midlertidige boliger i pavilloner på et areal ved koststkolen, der selv skal bruge seks pladser, er der endnu ikke givet grønt lys fra Holbæk Kommune.

Efter en aftale den 19. juli mellem Stenhus Kostskole og naboerne på en stikvej ved skolen var der ellers udsigt til, at arbejdet måske snart kunne genoptages.

- Jeg har fredag formiddag fået en mail om, at det fortsat er vurderingen, at etableringen af de midlertidige boliger kræver godkendelse af byrådet ved et møde. Dermed kan arbejdet ikke påbegyndes før byrådets møde i august, forklarer klima- og miljøudvalgets formand John Harpøth (DF) om indholdet af mailen fra koncerndirektør i Holbæk Kommune, Erik Kjærgaard.

Det næste møde i Holbæk Byråd er fastsat til den 16. august, men John Harpøth, der også er 1. viceborgmester, vil undersøge, om det er muligt at holde et ekstraordinært møde den 9. august.

På den dato holder økonomiudvalget et ordinært møde, mens klima- og miljøudvalget har et ekstraordinært møde i anledning af sagen fra Stenhusvej.

Det var John Harpøth, der tog initiativ til mødet den 19. juli, og tirsdag formiddag i denne uge opfordrede han entreprenør Morten C. Henriksen til at sende en formel ansøgning til Holbæk Kommune om at tilladelse til at etablere den nye adgangsvej.

Det gjorde Morten C. Henriksen straks. Torsdag havde han tilladelsen, og fredag morgen gik arbejdet i gang.

- Vi laver adgangsvejen med det samme, så det ikke er dén, der spænder ben for noget, siger Morten C. Henriksen, der også er formand i Fonden Holbæk SportsBy, der har en kontrakt med Badminton Europa om at stå for indkvarteringen.

Derfor er han stærkt interesseret i, at arbejdet med de midlertidige boliger snart kan gå i gang.

- En uge tidligere end 16. august ville betyde rigtig meget, siger Morten C. Henriksen.