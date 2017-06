Et flertal i Holbæk Byråd ønsker, at der bliver lavet en helhedsplan for Holbæk Have. Foto: Per Jensen Foto: Fotograf Per Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Byråd afviser hurtigt salg af Holbæk Have Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byråd afviser hurtigt salg af Holbæk Have

Holbæk - 29. juni 2017 kl. 14:04 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk Have i Holbæk bliver ikke sat til salg, før der er lavet en helhedsplan for området. Det har et flertal i Holbæk Byråd besluttet.

Læs også: Byråd ser på salg af fodboldbaner

Liberal Alliance, som har to pladser i byrådet, havde ellers foreslået, at tre grunde i Holbæk Have skulle sættes til salg inden sommerferien. I tilfælde af, at grundene blev solgt ville partiet finde fodboldbaner til fodboldklubben HB&I andre steder.

Men flertallet, som bestod af Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Enhedslisten og Lokallisten, besluttede i stedet at bakke op om et ændringsforslag fra borgmester Søren Kjærsgaard (V).

- I forbindelse med tidligere drøftelser har der i byrådet været et ønske om, at når man skulle sætte så stort et areal midt i Holbæk by i spil til en spændende byudvikling, så fik man skabt en helhedsplan, siger Søren Kjærsgaard og fortsætter:

- Og i forbindelse med salget af Holbæk Have 11 (den tidligere Brunhøjskole, red.) blev der netop lavet en dispositionsplan for resten af Holbæk Have. Det er dén, vi gerne vil bygge videre på nu. Helhedsplanen skal laves, for at interesserede købere har en idé om, hvad det er, byrådet gerne vil med arealet, så der er lavet en forventnings-afstemning tidligt i forløbet, forklarer borgmesteren, som oplyser, at det bliver klima- og miljøudvalget, der skal stå i spidsen for helhedsplanen, som skal ligge klar i 2017.

Læs mere i dagbladet Nordvestnyt torsdag.