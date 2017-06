Maren Korsgaard (tv), Peter Korsgaard. Carsten Lambrecht, Frank Lykke Hansen, Solvejg Jakobsen og Lotte Kühl mener, at traktørstedet ved maglesø er en integreret del af naturoplevelsen i det fredede område, Brorfelde og istidsvejen. Foto: Margit Pedersen

Byggetilladelse skal redde traktørsted

Holbæk - 09. juni 2017 kl. 11:34 Af Margit Pedersen

En 14 år gammel byggetilladelse trækkes nu ind i kampen for at bevare traktørstedet ved Maglesø. Her har fredningsnævnet i det gamle Vesttsjællands Amt slået fast, at beboeren i boligen oven på traktørstedet skal have erhvervsmæssig tilknytning til den bestående virksomhed.

Naturfredningsforeningen i Holbæk vil have undersøgt, om vokårene stadig er gældende. For så bliver beboelsen ulovlig, når traktørstedet lukker som en del af et forlig mellem restauratør og de nye ejere, siger lokalformanden Carsten Lambrecht.

Samtidig vil DN bede Holbæk Kommune rette op på gammel Jernløse Kommunes forsømmelse og få tinglyst vilkårene i byggetilladelsen. Ligesom kommunen opfordres til at lave en lokalplan, der bevarer traktørstedet. En anden mulighed er at udpege traktørstedet som et kulturmiljø af værdi, der skal bevares.

Ejerne af ejendommen med bolig, traktørsted og udsigt ud over Maglesø, Line og Nels Hede Rohde var bekendt med vilkårene i byggetilladelsen, som i deres øjne også giver mening - så længe der er traktørsted. Men der er ikke noget krav om, at der for altid skal være traktørsted, understreger Nels Hede Rohde i fredagens Nordvestnyt.