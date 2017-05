Se billedserie Vest for Oldvejen er udbygningen, blandt andet på Guldhalevej, i fuld gang, og nu sættes der gang i arbejdet, der vil tillade nye parcelhusgrunde øst for Oldvejen, blandt andet bag træerne. I baggrunden, midt i billedet, er det Oldvejen 7. Foto: Peter Andersen

Byen udvides atter mod øst

Holbæk - 29. maj 2017 kl. 10:55 Af Kaj Ove Jensen

Holbæk Kommune er på vej til at sætte gang i to nye lokalplaner, der vil gøre det muligt at udstykke næsten 100 parcelhusgrunde yderligere i Holbæks østby, skriver dagbladet Nordvestnyt mandag.

Arealet vil strække sig fra hjørnet af Munkholmvej-Oldvejen og ned til det første 90 graders sving på Oldvejen. Der bliver tale om to forskellige lokalplaner, fordi der er tale om forskellige ejerforhold. Klima- og miljø­udvalget ventes på sit møde i morgen at indstille til økonomiudvalget, at der sættes gang i de to lokalplaner.

Den nordlige del af området vil kunne rumme cirka 63 parcelhusgrunde, mens der i den sydlige del vil være plads til cirka 34 parcelhusgrunde. Måske bliver der mulighed for opførelse af række- eller klyngehuse længst mod syd.

Mod nord ejes den ene del af arealet af Ulla og Kaj Erik Hansen, Oldgårdsvej 1, hvor ejendommen bevares. Den anden del af arealet ejes af Johan Dompeling, der driver den nærliggende Oldgården på Oldgårdsvej.

- Vi blev kontaktet af kommunen, som spurgte, om vi var interesseret i en udvikling af området langs Oldvejen. Vi sælger et areal på 5,5-6 hektar, hvis det bliver til noget, fortæller Johan Dompeling.

Hvis tingene falder på plads, bliver det nordlige areal solgt til en projektudvikler. Det sydlige del af området øst for Oldvejen har også to forskellige ejere. Nummer syv er købt af Dan Skau og Sigurd Madsen, der inden for de seneste par år har opført 16 gårdhavehuse, nu udsolgt, på Brynet ved Stenhusvej i Holbæk.

Nummer 9 ejes af Camilla og Jan Henriksen. Han fortsætter med at drive sin anlægsgartnervirksomhed fra adressen.

- Der er en efterspørgsel på grunde, og grundene ligger fornuftigt, tæt på byen og med natur omkring. Vi kan forhåbentlig udstykke grundene til næste år, siger Jan Henriksen, der selv vil stå for udstykningen.