Forbrugerne kan se frem til, at der fra 1. august vil være åbent en time længere om lørdagen i en god del af butikkerne i Holbæks bymidte. Foto: Steen Rasmussen

Butikker udvider åbningstiden

Holbæk - 11. juli 2017 kl. 13:17 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra 1. august vil i hvert fald en del af butikkerne i Holbæks bymidte holde åbent en time længere.

Det er Holbæk Byforum, der anbefaler at lukke klokken 15 i stedet for klokken 14.

- Det er et forsøg på at modernisere åbningstiderne i Holbæk, fordi vi oplever, at centre og butikker i Roskilde og København har længe åbent. Vi kan se, at forbrugerne ændrer adfærd, og vi kan mærke, at de kommer senere ud om lørdagen, fortæller skotøjshandler Jan Thomassen, der er formand for Holbæk Byforum.

Der blev foretaget en lille undersøgelse på Byforums Facebook-side, hvor forbrugerne bakkede op om en time længere at handle i om lørdagen. Desuden fik alle medlemmerne af Holbæk Byforum en mail med en opfordring til at give deres mening til kende.

- En pæn del svarede tilbage, og blandt dem var der flertal for at udvide åbningstiden om lørdagen. Jeg kan ikke sige, at der var 100 procents opbakning, for nogle butikker vil ikke følge det, men de gør det forhåbentlig hen ad vejen, siger Jan Thomassen.

Han håber, at alle - eller flest muligt - gør det.

- Jo flere kunder der er, jo flere butikker har lyst til at holde åbent, siger Jan Thomassen.

Bedømt ud fra meldingerne fra tre tilfældige medlemmer af Holbæk Byforum tyder det på, at kunderne reelt kan handle en time længere om lørdagen.

- Vi følger med. Vi kan godt mærke, at der stadig er kunder, når vi lukker klokken 14, så vi tror, at der vil være kunder frem til klokken 15, siger Dennis Pedersen, butikschef i herretøjsbutikken Mr. Team.

Også lingeributikken Femilet følger anbefalingen, fortæller souschef Malene Bundgaard.

Hos Kop & Kande fortæller indehaver Martin Lyngesbo, at man i hvert fald holder åbent til klokken 15 i hele august, som var den periode, der i første omgang var tegnet ind i Byforums kalender med længere lørdags­­åbent. Og ud fra erfaringerne i august besluttes det så, om butikken fortsætter med at have åbent til klokken 15 om lørdagen.